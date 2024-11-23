 رئيس الاتحاد: أطالب بالعدل.. ولنا ركلة جزاء غير محتسبة أمام الأهلي - بوابة الشروق
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رئيس الاتحاد: أطالب بالعدل.. ولنا ركلة جزاء غير محتسبة أمام الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 10:31 ص | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 10:31 ص

انتقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، المستوى التحكيمي الذي ظهر عليه الحكم محمد معروف في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وقال مصيلحي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"كان هناك ضربة جزاء واضحة ولم تحتسب، محمد معروف لم يكن على المستوى المعروف به، والـ"VAR" لم يتدخل".

وأضاف :"مخرج المباراة لم يقرر إعادة اللقطة إلا في الشوط الثاني، كل الجماهير في مصر ترى أن الكرة ضربة جزاء بما فيها جماهير الأهلي أيضًا".

وأكمل :" أؤكد أن كرة ضربة جزاء الأهلي الأولى صحيحة مليون %، لكن لماذا يدير محمد معروف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للمرة الثالثة على التوالي؟".

وأنهى رئيس الاتحاد السكندري: "أنا أطلب العدل فقط سواء لنادي الاتحاد أو لجميع أندية الدوري".


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