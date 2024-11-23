انتقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، المستوى التحكيمي الذي ظهر عليه الحكم محمد معروف في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وقال مصيلحي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"كان هناك ضربة جزاء واضحة ولم تحتسب، محمد معروف لم يكن على المستوى المعروف به، والـ"VAR" لم يتدخل".

وأضاف :"مخرج المباراة لم يقرر إعادة اللقطة إلا في الشوط الثاني، كل الجماهير في مصر ترى أن الكرة ضربة جزاء بما فيها جماهير الأهلي أيضًا".

وأكمل :" أؤكد أن كرة ضربة جزاء الأهلي الأولى صحيحة مليون %، لكن لماذا يدير محمد معروف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للمرة الثالثة على التوالي؟".

وأنهى رئيس الاتحاد السكندري: "أنا أطلب العدل فقط سواء لنادي الاتحاد أو لجميع أندية الدوري".