عواصف ثلجية وأمطار تهدد السفر في الولايات المتحدة قبيل عيد الشكر

تعرضت الولايات المتحدة لعواصف ثلجية وأمطار اليوم السبت، مع تهديد الجولة الثانية من الطقس السيء بتعطيل السفر خلال عطلة عيد الشكر.

كانت كاليفورنيا تتأهب لمزيد من الأمطار بينما لا تزال تكافح من آثار الفيضانات والانهيارات الأرضية الصغيرة نتيجة لعاصفة سابقة، وظل الآلاف في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ بدون كهرباء بعد عدة أيام من الظلام.

وكانت هناك تحذيرات من عاصفة شتوية في جبال سييرا نيفادا بكاليفورنيا اليوم السبت، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء، وفقا لمكتب خدمة الطقس الوطنية في ساكرامنتو، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة في الارتفاعات العالية ورياح قد تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة (88 كيلومترا في الساعة). وكان هناك توقع بتساقط ثلوج يصل إجماليها إلى حوالي 4 أقدام (2ر1 متر)، مع توقعات بحدوث أقوى التراكمات يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن مناطق الغرب الأوسط والبحيرات العظمى ستشهد أمطارا وثلوجا يوم الاثنين، في حين ستكون السواحل الشرقية أكثر تأثرا يوم عيد الشكر ويوم الجمعة السوداء.