10 عروض موجهة للطفل بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25

كشف مهرجان أيام قرطاج المسرحية عن قائمة العروض الموجهة للطفل، في دورته الـ 25.

وضمت القائمة 10 عروض، هم: "أرض السر" أو "الجميلة والعازف" لفيصل بن محمود، و"الاعتراف بالفضل" لناصر العكرمي، و"الكروان" لفرحات الجديد، و"الوصفة العجيبة" لمحمد ضياء المنصوري، و"كتاب الأماني" للهاشمي العاتي.

وشملت أيضا: "في رواية أخرى" لمحمد البرهومي، و"غن يا فنان" لنور الهدى السعيدي، و"عالم السيرك" لحاتم الحشيشة، و"صندوق الذكريات" لرامي شارني، و"حكايات رسام" لفتحي الدهيبي.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".