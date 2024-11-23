يستضيف اليوم معرض "ببليوتيك" حفل توقيع ومناقشة كتاب "مصر، يا عبلة –سنوات التكوين" للاحتفاء بالفنان محمد عبلة وبكتابه الجديد الصادر عن دار الشروق.

وستدير الجلسة الكاتبة والصحفية لمياء راضي.

يستعرض هذا الحدث جانبًا فنيًا وإنسانيًا عميقًا من حياة الفنان، مسلطًا الضوء على دور الورق ليس فقط كوسيلة للتعبير، بل كعنصر أساسي وقيم في سرده الشخصي والفني، مع عرض لمجموعة مختارة من أعمال محمد عبلة بعنوان "أوراق عبلة"، والتي ستعرض لأول مرة حصريًا في معرض ببليوتيك.

يقام حفل توقيع ومناقشة الكتاب من الساعة 6:00 مساءًا وحتى الساعة 10:00 مساءًا، وستكون الأعمال الفنية معروضة طوال الفعالية والتي ستستمر حتى 15 ديسمبر 2024.

يُعد الفنان محمد عبلة من أبرز أعلام الفن التشكيلي المصري والعربي، ويمتلك مسيرة فنية غنية تشهد على قدراته الإبداعية وعمقه الثقافي. استطاع عبلة من خلال أعماله أن ينقل نبض الحياة المصرية بفرشاة متفردة، وعُرضت أعماله في أهم المعارض المحلية والدولية، مما رسخ اسمه كرمز من رموز الفن المعاصر. وقد صدر له مؤخرًا عن دار الشروق كتاب بعنوان "مصر يا عبلة.. سنوات التكوين".