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بيدري يقود تشكيل برشلونة ضد سلتا فيجو في الدوري الإسباني

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:07 م

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، تشكيل برشلونة ضد سلتا فيجو مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

وتقام مباراة برشلونة وسلتا فيجو اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «بالايدوس»، مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت.

بيدري يقود تشكيل برشلونة ضد سلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: باو كوبارسي- إينيجو مارتينيز- جول كوندي- جيرارد مارتن.

وسط الميدان: جافي- داني أولمو- مارك كاسادو.

خط الهجوم: بيدري- رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي.


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