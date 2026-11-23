شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ختام مسابقة ريادة الأعمال الريفية، ضمن مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي لأصحاب المشروعات الريفية بالمحافظة، في إطار برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي تنفذه المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة بالشراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وبتمويل من مؤسسة ألستوم والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بمقر المؤسسة الكاثوليكية بمبنى الخدمات التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة، والقمص متاؤس أديب، مدير مكتب التنمية الإيبارشي، ومحمد محمود صالح، وكيل وزارة العمل، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيماء عبدالمعطي، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي، وإيهاب عبدالحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات، وداليا تادرس، رئيسة الإدارة المركزية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وأشرف نبيل، مدير المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة، ونيفين صموئيل، مديرة المشروع بالمؤسسة، إلى جانب سما سنجر وهشام أحمد وأميرة سيد، ممثلي المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالقاهرة، والدكتورة فاطمة عايد، مديرة إدارة تنسيق التعاون الدولي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ومشاركة مجموعة من خريجات البرنامج وأسرهن.

استهلت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عدد من الكلمات، حيث أوضح القمص متاؤس أديب أن مشروع ريادة الأعمال يمثل طاقة نور وفرصة حقيقية أمام كل إنسان دون تمييز على أساس اللون أو الدين أو اللغة، ويعكس أهمية إتاحة فرص التنمية والتمكين الاقتصادي للجميع.

وأكدت سما سنجر، مديرة مشروع دعم وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، حرص المعهد على دعم جهود التنمية بمحافظة أسيوط، والعمل على وصول ثمارها إلى كل بيت وأسرة، من خلال توفير بيئة داعمة تساعد أصحاب المشروعات الريفية والزراعية على تأسيس مشروعاتهم والتوسع فيها بثقة واستدامة.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في ختام المسابقة، مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأهيل أبناء القرى والمراكز، خاصة المرأة والشباب، يمثلان أحد المحاور الأساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وهيئة تنمية الصعيد وجهاز تنمية المشروعات، بما يعزز جهود التنمية ويوسع نطاق الاستفادة من البرامج والمبادرات التنموية، كما ثمَن قصص النجاح التي استعرضتها رائدات الأعمال، وما أظهرنه من إرادة وقدرة على تحويل التحديات والخسائر إلى مشروعات ناجحة ومربحة، مؤكدا أن المحافظة تدعم بكل إمكاناتها كل فكرة جادة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وتحرص على تهيئة المناخ المناسب لنمو المشروعات الإنتاجية واستدامتها.

من جانبه، أكد الأنبا دانيال لطفي على أهمية التنمية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، موضحا أنها لا تقتصر على اكتساب المعرفة وتحصيل المعلومات، وإنما تمتد إلى تشكيل الوعي وتنمية القدرة على التفكير النقدي والإبداع، مشيرا إلى أن نهضة المجتمعات لا تتحقق بالتقدم المادي وحده، بل تحتاج إلى عقول مستنيرة تؤمن بالاختلاف وتدرك أن المعرفة هي الطريق الحقيقي للتقدم.

وتضمنت الفعاليات عرضا لعدد من التجارب الناجحة لرائدات الأعمال من خريجات البرنامج، استعرضن خلالها مشروعاتهن ومراحل تطورها، والتحديات التي واجهتهن في بدايات العمل، والخسائر التي تعرضن لها، وكيف أسهم التدريب والتأهيل في تنمية قدراتهن الإدارية والتسويقية، وتطوير أساليب إدارة مشروعاتهن، بما ساعدهن على تجاوز العقبات والانتقال من مرحلة الخسارة إلى تحقيق الأرباح وزيادة العائد، في نماذج تعكس الأثر الإيجابي لبرامج التمكين الاقتصادي في إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة المرأة الريفية وأسرتها.

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم أدوات ومعدات إنتاجية لعدد من خريجات البرنامج، لمساعدتهن على تطوير مشروعاتهن ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، كما قدم ممثلو المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية دروعا تذكارية للواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرا لجهودهم ودورهم في دعم مسارات التنمية وخدمة المجتمع، في أجواء عكست روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وشركاء التنمية.