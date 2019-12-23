20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة اف سي مصر 

اختار أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، قائمته إستعدادًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة الكبري، إستعدادًا لمباراة أف سى مصر المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، علي ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالدوري.

وضمت القائمة 20 لاعب كلآتي: "محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودى وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد ياسين ومحمد دسوقى وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وصلاح أمين واودوموسيس وعمرو مرعى وأحمد مصطفى وأحمد صبيحة".

وكان المقاصة قد أدي تدريبه مساء اليوم، الاثنين، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وعقب المران اختار ميدو قائمة اللاعبين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.

وكان اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة، قد أجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ودعم الفريق لاستعادة الانتصارات من جديد، مؤكدًا أنه يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، وأن تراجع النتائج ونزيف النقاط يرجع لسوء التوفيق.

كما تعهد اللاعبون لرئيس النادي وللجهاز الفني بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.‎