تحدث محمد شريف مهاجم نادي إنبي، المعار من النادي الأهلي، عن موقفه من إمكانية العودة إلى القلعة الحمراء، عقب انتهاء إعارته بانتهاء الموسم الجاري.

وقال شريف، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس": "الأهلي ناد كبير، يتمنى أي لاعب التواجد بين صفوفه، فهو الأكبر في إفريقيا، ولكن الأهم بالنسبة لي هو المشاركة في المباريات بانتظام مع أي فريق، لا يوجد لاعب يحب الجلوس احتياطيا".

وأضاف: "مارتن لاسارتي قالي لي أنني لا أشارك لأنني (بهرج) أمام المرمى، وهذا الأمر لم يكن مقنع بالنسبة لي."

وأوضح: "المدرب دوره تحسين وتطور مستوى لاعبه وإكمال ما به من نواقص ليكون في أفضل حال، لكن هو لم يفعل ذلك، ومع ذلك كنت أبذل أقصى جهد في الوديات وأسجل الأهداف ولا أحصل على الفرصة."

وشدد: "من الممكن الاستمرار وتقاضي راتبي مثل الموظف ولا يهمني المشاركة من عدمها، لكل لاعب حساباته، لكن طموحي مختلف، لا أحب الجلوس احتياطيا، لأنني لا أرى أحدا أفضل مني لأجلس له بديلا".

وأضاف: "أنا الأهلي ثاني هدافي الدوري بعد عبدالله السعيد، وأتمنى الاستمرار في الظهور بشكل طيب مع انبي ومساعدة الفريق لتحقيق مركز جيد يناسب اسمه."

وواصل: "عقدي مع الأهلي مستمر لمدة سنتين بعد نهاية فترة الإعارة مع انبي في نهاية الموسم الحالي."

ويحل محمد شريف ثانيا في قائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز 8 أهداف.