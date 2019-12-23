البنك الأهلي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار

وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وجانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية على حزمة تمويلية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال عكاشة - في بيان للبنك الأهلي اليوم الاثنين - "إن الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البنكين والتي تمتد لسنوات متعددة لتشمل العديد من مجالات التنمية، حيث أن الحزمة التمويلية تشمل قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنح قرض للبنك الأهلي بمبلغ 100 مليون دولار يمنح من خلال صندوقي تسهيلات تمويلية للاقتصاد الأخضر (GEFF) والمناخ الأخضر (GCF)".

وأضاف "أن البنك الأهلي يسعى من خلال تمويل تلك المشروعات إلى دعم خطط الدولة في مختلف مجالات التنمية، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ (رؤية مصر 2030)، والتي تتضمن ضرورة الإدارة الرشيدة لموارد الطاقة المستدامة وتوظيف التكنولوجيا لرفع قدرتها على المنافسة دوليا".

من جهتها، قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي "إنه بتوقيع تلك الحزمة تصبح مصر أكبر دولة في حجم التعامل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال 2019، حيث أن التعاون المستمر بين البنكين يتيح تنمية ودعم مشروعات الشباب في مجال الأعمال سواء المملوكة للشباب أو التي يديرها شباب؛ بهدف مواجهة تحديات السوق المحلية والدولية، والتمويل لتوفير الاحتياجات التدريبية للكفاءات وتعزيز تنافسية الشركات، وذلك لقدرة هذه المشروعات على النمو السريع عن طريق الحزم التمويلية المقترنة بالدعم الفني".

وبدورها.. أعربت جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، عن اعتزازها بالتعاون والشراكة المستمرة مع البنك الأهلي في ترويج واستخدام مختلف البرامج التنموية، حيث تتضمن الحزمة التمويلية إطلاق برنامجين جديدين لأول مرة بمصر ودول التواجد، والذي تم بالتعاون مع البنك الأهلي من خلال إبرام قرض بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لتطوير مشروعات الشباب بشكل خاص، إضافة إلى قرض بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتنمية المهارات في مجال الأعمال؛ للمساهمة في تنمية أساليب إدارة الموارد البشرية كأحد العناصر الهامة لنجاح المشروعات والمساعدة في اجتذاب عمالة مدربة وموظفين ذوي مهارات مناسبة ووضع النظم التي تساعد على تنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم.

ومن جانبها، أكدت غادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، أن القرض يتيح للبنك الأهلي القيام بتمويل استثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا عالية الأداء؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، ومن بين هذه المشروعات تلك التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة مثل: العزل الحراري وألواح الطاقة الشمسية والمضخات الجوفية والأنظمة الحديثة للري الزراعي والتكنولوجيا الخضراء التي تتطلبها مختلف المشروعات بمصر.