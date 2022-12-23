نائب محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى إدفو

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تفقد أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، اليوم، الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه وادى الصعايدة والكلح غرب بإدفو، بطاقة 15 ألف م3 فى المرحلة الأولى، و20 ألف م3 فى المرحلة الثانية.

وتابع شعبان السوق الحضارى بالكلح غرب والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وأيضاً وحدة المطافئ بالكلح غرب بنسبة تنفيذ 60%، وموقف السيرفيس بالشيخ عامر بنسبة تنفيذ 85%، وكذا موقف الغنيمية للسيرفيس بنسبة تنفيذ 60%، بالإضافة إلى موقف الرمادى لسيارات السيرفيس بنسبة تنفيذ 90%، ووحدة المطافئ بالرمادى بنسبة تنفيذ 50%.

وشهد نائب محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع خط طرد الحصايا، ومحطة المعالجة بالحصايا والرمادى بحرى بنسبة تنفيذ 85%، علاوة على محطة مياه الشرب بالحصايا بنسبة تنفيذ 60%.

واختتم أحمد شعبان جولته بتفقد مشروع مجمع خدمات الرمادى بحرى والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100%.