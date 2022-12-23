حقيقة ترشح كولر لتدريب منتخب بولندا

انتشرت أقاويل حول ترشيح المدرب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لتولى منصب مدرب منتخب بولندا بعد عن رحيل تشيسلاف ميتشنيوفيتش.

وأعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم يوم الخميس إقالة تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب المنتخب، الذي ودع مع منتخب بولندا كأس العالم قطر 2022 من دور الـ16 أمام فرنسا.

وكان كولر ضمن المرشحين لتدريب بولندا قبل المدرب المقال ميشنيفيتش، وطرح اسمه مجددًا على الطاولة.

ولكن ما حدث أن البولندي توماس هايتو نجم منتخب بولندا السابق، قدم ترشيحاته لمنصب المدير الفني الجديد للمنتخب البولندي في برنامج Cafe Futbol الذي تم بثه مساء الخميس على Polsat Sport البولندية، وذكر اسم مارسيل كولر.

وقال توماس هايتو إلى مرشحيه: "قبل الانتخابات الأولى للرئيس، أي قبل تعيين ميشنيفيتش، كنت أضع بالاعتبار ترشيح مارسيل كولر، بالإضافة إلى فلاديمير بيتكوفيتش، وباولو بينتو وأندريا بيرلو".

وتكهنت وسائل الإعلام البولندية، إن رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم يدرس بقوة ترشيحات آدم ناواككا وفابيو كانافارو وأندري شيفتشينكو لتدريب المنتخب.

ولم يذكر رئيس الاتحاد البولندي، اسم كولر ضمن المرشحين بالإضافة إلى أن الاتحاد البولندي لم يعلن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي عن المرشحين لتدريب المنتخب.