موسكو: الولايات المتحدة لا تريد سلاما في أوكرانيا

وانتقدت موسكو عدم سماع أي دعوات للسلام خلال رحلة زيلينسكي إلى واشنطن، إذ وصف المتحدث ديمتري بيسكوف ذلك بأنه دليل على أن الولايات المتحدة تخوض حربا ضد روسيا بالوكالة.

وأضاف بيسكوف أن تسليم صواريخ باتريوت لن يمنع روسيا من "تحقيق أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة".

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "المحادثات في واشنطن أظهرت أنه لا أوكرانيا ولا الولايات المتحدة تسعيان إلى تحقيق السلام، إنهما ببساطة عازمتان على مواصلة القتال".

كما سخرت بعض التقارير الإعلامية الروسية من الزعيم الأوكراني، وشبهته القناة الأولى في التلفزيون الحكومي بالمتعري الذي يستجدي الحصول على الأموال، فضلا عن تشبيهه بفرشاة مرحاض.

وقال زيلينسكي أمام الكونغرس، في أول رحلة خارجية له منذ بداية الغزو الروسي، إن بلاده "على قيد الحياة ونشيطة" ولن تستسلم أبدا لموسكو.

وبالإضافة إلى حزمة المساعدات بقيمة 1.85 مليار دولار، التي أُعلن عنها بالفعل، هناك مساعدات طوارئ بقيمة 45 مليار دولار مطروحة حاليا أمام مجلس الشيوخ.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في الموافقة على هذا التمويل الإضافي "لمساعدتنا في الدفاع عن قيمنا واستقلالنا".

بيد أن ثمة مؤشرات على أن الدعم الأمريكي من المرجح أن يواجه تدقيقا سياسيا أكبر، إذ بدأ دعم الجمهوريين للمساعدة المستمرة في التراجع.

وكان استطلاع رأي في نوفمبر/تشرين الثاني قد أظهر تأييد ما يزيد بقليل على نصف الناخبين الجمهوريين لمساعدة أوكرانيا، وذلك في تراجع من 80 في المئة في مارس/آذار الماضي.

وحذر الحزب، الذي سيسيطر على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني، من أنه لن يكتب "شيكا مفتوحا" لأوكرانيا.

بيد أن بايدن تعهد بالوقوف بجانب أوكرانيا "طالما استغرق الأمر".

وقال زيلينسكي ، الذي سافر على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من مدينة رزيسزو البولندية، إنه "بغض النظر عن التغييرات في الكونغرس"، فإنه يعتقد أنه سيكون هناك دعم من الحزبين لبلاده.

ووجه نداء بعبارات مؤثرة قبل جلسة مشتركة للكونغرس، في خطاب توقف 18 مرة بتصفيق حار من جانب جميع أعضاء الكونغرس تقريبا، باستثناء بعض النواب الجمهوريين الذين لم يصفقوا.

وقال، متحدثا بالإنجليزية، إن بلاده لا تزال صامدة "رغم كل المصاعب"، متوقعا "حدوث تحول" في الصراع خلال العام المقبل.

وفي سبيل توضيح وحشية الحرب، استحضر زيلينسكي قتال القوات الأمريكية للنازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال: "تكتيك الروس بدائي، إنهم يحرقون ويدمرون كل ما يرونه، أرسلوا سجناء إلى الخطوط الأمامية، إلى الحرب، ألقوا كل شيء ضدنا، مثل الطغيان الآخر، الذي ألقى كل شيء في معركة الثغرة أمام العالم الحر".