مراجعة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من سلامتها وتراخيصها بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد ومراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها، مع إيقاف عمل المعديات في حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وطالبت بلبع جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية بحملات مكثفة ومكبرة لمتابعة ومراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية.