الرئيس البولندي يلوح باستخدام الفيتو ضد قانون ميزانية 2024 رفضا لإعادة هيكلة الإعلام

أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن عزمه استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قانون ميزانية الحكومة الجديدة لعام 2024 رفضا لخطط إعادة هيكلة وسائل الإعلام العامة التي بدأها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وأعلن الرئيس البولندي عن خططه في منشور على منصة "إكس"، اليوم السبت، وطالب بأنه "يجب أولا إصلاح وسائل الإعلام العامة إصلاحا شاملا وفقا للقانون".

ويعد الصراع حول وسائل الإعلام هو الأشد خطورة حتى الآن بين الحكومة البولندية الجديدة الموالية لأوروبا، والتي أدت اليمين الأسبوع الماضي بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر، وبين حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي حكم بولندا لمدة ثماني سنوات، الذي يعد دودا آخر ممثل رفيع المستوى له.

ويمكن تجاوز الفيتو الذي لوّح الرئيس البولندي باستخدامه، بأغلبية ثلاثة أخماس المشرعين في البرلمان. لكن التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يشغل 248 مقعدا فقط من أصل 460 مقعدا في مجلس النواب البولندي.

وأقال وزير الثقافة الجديد بارتلوميج سينكيويتز إدارة القنوات العامة بأكملها في ضربة واحدة يوم الأربعاء الماضي، مطيحا بالمديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في قناة تي في بي، والراديو البولندي، ووكالة بي أيه بي للأنباء.

وبدأت الحكومة البولندية الجديدة إصلاحات جذرية لوسائل الإعلام العامة في البلاد يوم الأربعاء الماضي في محاولة لاعادة حياد ما وصفه منتقدون بأنه جناح دعائي للحزب الحاكم السابق.

وقد تم إغلاق قناة تي في بي انفو الإخبارية التابعة للدولة البولندية وموقعها الإلكتروني بشكل كامل اليوم الأربعاء، في حين عرضت هيئة الإذاعة العامة تي في بي فقط صورة لشعار القناة بدلا من البرنامج المعتاد.

وتأتي هذه التحركات بعد نحو أسبوع من أداء رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك وحكومته الائتلافية المؤيدة للاتحاد الأوروبي اليمين الدستورية.