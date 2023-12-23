انطلقت اليوم السبت اختبارات منتصف العام الدراسي 2023-2024 بكلية الآداب جامعة عين شمس، والتي تستمر حتى الخميس 18 يناير 2024، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وإشراف محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة حنان كامل، إن الكلية استعدت على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على 4 فترات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا، ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف، ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدي الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب.

وأشارت إلى إعلان الجداول على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية، بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميًا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

وأضافت أن الكلية انتهت من إجراء الاختبارات الإلكترونية لمادة الحاسب الآلي على مستوى برامج كلية الآداب للمستوى الأول ببرامج الساعات المعتمدة، وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية المركزية بجامعة عين شمس الكائنة بكلية الألسن، والتي استمرت من 17 حتى 19 ديسمبر، بالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة، برئاسة منى عبدالعال، وتنفيذ السيد عبدالله مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب، كما أدى طلاب النظام القديم وطلاب اللجان الخاصة وطلاب مركز الابصار الامتحان بمقر كلية الآداب في المعامل المخصصة لهم، الخميس 21 ديسمبر الجاري.

وتابعت، "وتتميز خدمة الاختبارات الإلكترونية بحصول الطالب على نتيجة الاختبار فور الانتهاء من تسجيل الإجابة، كما تتيح للطلاب معرفة الإجابة النموذجية المفترضة".

يذكر أن الكلية تشهد طفرة كبيرة في تطوير وتجديد البنية التحتية بما يخدم العملية التعليمية، ومن أهم معالم التجدبد إنشاء شبكة إنترنت "واى فاي" مجانية للطلاب تمكن للطالب استخدام الإنترنت على هاتفه في أرجاء الكلية كأحد صور التحول الرقمي، بما يعود بالنفع المنشود على جميع الطلاب، كما تم الاستعداد للاختبارات أيضا من خلال تواجد فريق المركز الطبي، والتأكد من توافر أدوات وأدوية الطوارئ والإسعافات الأولية.