الأونروا: قرار السويد بوقف تمويل الوكالة يؤثر على أكثر من 600 طالب فلسطيني

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قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن قرار السويد بوقف تمويل الوكالة كان صادما للغاية.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، أن القرار يؤثر سلبا على عملية التعليم التي تقدمها الوكالة، لأكثر من 600 ألف طالب فلسطيني.

وأوضح أن هناك حملات تشويه كبيرة تتعرض لها وكالة الغوث، وهناك حملات إعلانية ولافتات في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وطرقات أوروبا، تسعى إلى تشويه صور الأونروا.

وأشار إلى أن إسرائيل تقف خلف هذه الحملات، وتسعى من خلالها إلى إنهاء عمل الوكالة.

وأكد أبو حسنة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة ما بعد الكارثة، حيث تدمير كامل البنى التحتية، إضافة إلى نقص المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية.

وحذر من أن استمرار السياسية الإسرائيلية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ينذر بانهيار كامل للرعاية الصحية في القطاع.

وأعلنت السويد، يوم الجمعة، وقف تمويل وكالة الأونروا، قائلة إنها تدرس قنوات أخرى لتقديم المساعدات.

وقال بنيامين دوسا الوزير المعني بالإغاثة في السويد: «ستوكهولم لن تمول الأونروا بعد الآن، ونعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى».