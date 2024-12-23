الحوثيون: قصفنا هدفين عسكريين إسرائيليين في عسقلان ويافا

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قالت جماعة "الحوثي" في اليمن، الاثنين، إنها قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في عسقلان ويافا بطائرتين بدون طيار "درونز".

وأوضح المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع في منشور على منصة "إكس" أن القصف نُفّذ بطائرتي درون من نوع "يافا"، مشيرا إلى أن العمليتين "حققتا هدفيهما بنجاح".

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن صفقة التبادل ويتوعد إيران والحوثيين، بحسب موقع "الجزيرة نت" الاخباري.

وقال نتنياهو خلال كلمة في الكنيست الإسرائيلي "هجومنا على اليمن لن يكون الأخير، وسنواصل تدمير محور الشر الإيراني".

وشنت إسرائيل مؤخرا هجوما عنيفا على اليمن هو الثاني من نوعه منذ بدء جماعة الحوثي قبل عام قصف وسط إسرائيل واستهداف السفن المرتبطة بها تضامنا مع قطاع غزة.