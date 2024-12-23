أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صدرت اليوم الاثنين أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 8ر6% على أساس سنوي في أول 20 يوما من ديسمبر الجاري بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن صادرات البلاد بلغت 3ر40 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 73ر37 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك الكورية.

وأظهرت البيانات أن واردات البلاد قفزت بنسبة 5ر7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 9ر38 مليار دولار خلال الفترة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 35ر1 مليار دولار.

وقالت مصلحة الجمارك إنه بعد تعديل البيانات وفقا لعدد أيام العمل، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 5ر3% على أساس سنوي ليصل إلى 52ر2 مليار دولار. وتضمنت هذه الفترة هذا العام 16 يوم عمل، مقارنة بـ 15 يوما ونصف اليوم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4ر23% على أساس سنوي إلى 2ر8 مليارات دولار، مما يعكس الارتفاع في دورة صناعة أشباه الموصلات.

وشكلت صادرات أشباه الموصلات 4ر20% من إجمالي صادرات البلاد خلال فترة العشرين يوما، بزيادة قدرها 7ر2 % عن العام الذي سبقه.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 9ر8% على أساس سنوي، في حين انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 6ر14% على أساس سنوي.

وحسب الدولة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 4ر12% على أساس سنوي إلى 1ر8 مليارات دولار، وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 8 مليارات دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3ر28% إلى 3ر4 مليارات دولار.