سلة الاتحاد تهزم الأهلي في نصف نهائي الدوري

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حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 86-80 فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن ذهاب نهائي بطولة الدورية

جاء فوز زعيم الثغر بعدما قدم الفريقان مباراة مثيرة ظلت النتيجة متقاربة فيها لفترة طويلة قبل أن يحسمها الاتحاد لصالحه

وتقام مباريات هذه المرحلة من البطولة بنظام الذهاب والعودة، حيث ستُلعب مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الأربعاء على نفس الصالة باستاد القاهرة

وكان الأهلى قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الزمالك فى مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.