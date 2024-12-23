نتنياهو عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة: أحرزنا بعض التقدم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الأسرى في غزة.

وصرح نتنياهو في كلمة أمام أعضاء الكنيست، الاثنين ، مع استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في الأيام الماضية: «لا يمكننا كشف كل ما نقوم به.. نتخذ إجراءات لإعادتهم.. أود أن أقول بحذر إنه تم إحراز بعض التقدم وسنواصل العمل حتى نعيدهم جميعا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أشار نتنياهو، إلى أنه طلب من الجيش تدمير البنى التحتية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، بعدما أطلق الحوثيون صواريخ باتّجاه إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو: «وجّهت قواتنا المسلحة بتدمير البنى التحتية للحوثيين لأننا سنضرب بكامل قوتنا أي طرف يحاول إلحاق الضرر فينا».

وأضاف: «سنواصل سحق قوى الشر بقوة ومهارة، حتى وإن استغرق الأمر وقتًا».