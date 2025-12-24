 عواصف قوية تضرب كاليفورنيا ولوس أنجليس تهدد السفر خلال عطلة عيد الميلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025
عواصف قوية تضرب كاليفورنيا ولوس أنجليس تهدد السفر خلال عطلة عيد الميلاد

كاليفورنيا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 10:51 م

يجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عواصف شتوية متعددة والتي ستتسبب في غرق الولاية بالأمطار وتجلب رياحا خطيرة، مما يهدد المسافرين خلال عطلة عيد الميلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أنه من المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 6 بوصات (15 سنتيمترا) من الأمطار على جنوب كاليفورنيا على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وصدرت أوامر بالفعل لبعض سكان لوس أنجليس بالاجلاء من المناطق المعرضة لخطر الانهيارات الطينية، بدءا من صباح اليوم الثلاثاء.

وتمتد التحذيرات من الرياح القوية عبر معظم أنحاء الولاية تقريبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الهبات إلى 70 ميلا في الساعة (112 كيلومترا في الساعة) في الوقت الذي يرجح فيه أن ينطلق الناس في رحلاتهم على الطرق هذا الأسبوع، وهناك احتمال لسقوط الأشجار مما قد يؤدي إلى انقطاع خطوط الطاقة.

كما سيتراكم ما يصل إلى 8 أقدام من الثلوج في جبال سييرا نيفادا الشمالية بحلول يوم الجمعة.

