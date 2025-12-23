دورات تدريبية وتأهيلية لدعم سوق العمل في الشرقية

قال خالد الشيخ، وكيل وزارة العمل بالشرقية، إن المديرية نفذت برامج تدريبية في مجالي التفصيل والحياكة، شملت تدريب خريجات ومتدربات بمراكز التدريب المهني والعربات المتنقلة، مع منح شهادات معتمدة مجانية وفق نظام الساعات المعتمدة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية نظمت ندوة موسعة بمدينة العاشر من رمضان بمشاركة ممثلي 25 شركة ومنشأة صناعية، تناولت دور آليات فض منازعات العمل الجماعية في التنبؤ بالأزمات العمالية وحلها، وذلك ضمن سلسلة ندوات توعوية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز الاستقرار داخل بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدورات والندوات التدريبية المتخصصة تأتي في إطار دعم منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات سوق العمل بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتنمية الموارد البشرية.