قيادي شيعي: مظاهرات العراقيين رسالة واضحة للرئيس الأمريكي

صرح الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية، اليوم الجمعة، بأن خروج العراقيين في مظاهرة مليونية أوصلت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا مكان لتواجد القوات الأجنبية على أرض العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر «إن المظاهرة المليونية كانت واضحة وأنها رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهي أنك إذا لم تخرج بارادتك، فإنك ستخرج رغما على أنفك».

وشارك عشرات آلاف من العراقيين الشيعة من جماهير الأحزاب والفصائل المسلحة اليوم في مظاهرات تطالب بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق حاملين إعلام العراق ولافتات تطالب بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق استمرت لنحو 5 ساعات ثم انسحبت من مكانها في أحد شوارع حي الجادرية ببغداد.

كان البرلمان العراقي وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الاجنبية في البلاد.

وجاء القرار عقب هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري أسفر عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.