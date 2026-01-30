 إجبار مسؤول أوروبي بارز على الاستقالة بسبب رحلات طيران مجانية - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 12:53 ص
إجبار مسؤول أوروبي بارز على الاستقالة بسبب رحلات طيران مجانية

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 11:29 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 11:29 م

قال مسئولون ومصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه تم إجبار مسئول بارز بالمفوضية الأوروبية على الاستقالة بسبب رحلات طيران على درجة رجال الأعمال على متن طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية.

وقالت هينا فيركونين نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الإجراءات التأديبية خلصت إلى أن الإستوني هنريك هولولي انتهك اللوائح السارية. وذكرت مصادر بالمفوضية أن ذلك أدى إلى إنهاء عقد توظيفه.

وبحسب دوائر بالمفوضية، لا ترقى أفعال هولولي إلى مستوى ارتكاب جريمة جنائية، لكنها تمثل انتهاكا للوائح الخدمة. ويتعين عليه أن يغادر المفوضية في منتصف فبراير.

وتبين في أوائل مارس 2023 أن هولولي، الذي ترأس المديرية العامة للنقل بالمفوضية الأوروبية، استقل رحلات على درجة رجال الأعمال لدى الخطوط الجوية القطرية عدة مرات، فيما غطت النفقات أطراف ثالثة.

وكانت المديرية العامة في ذات الوقت تتفاوض بشأن اتفاق لرحلات الطيران مع قطر، المالكة للشركة. ووفقا لمعلومات التي أدلت بها المفوضية الأوروبية آنذاك، تمت تغطية إقامة هولولي في الفنادق أيضا.


