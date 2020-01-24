صحيفة صينية: تعاون صيني أمريكي للتوصل للقاح لمكافحة فيروس «كورونا»

ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية، اليوم الجمعة، أن علماء من الصين وأمريكا يعملون سويا للتوصل للقاح للقضاء على فيروس "كورونا" الجديد القاتل الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة المئات في أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن خبراء من 3 معاهد أمريكية يتعاونون مع فريق من جامعة فودان الصينية الواقعة في مدينة شنجهاي للتوصل للقاح، لافتة إلى أنه خلال الوقت الراهن لم يتم اكتشاف دواء للفيروس الذي تتشابه أعراضه مع الالتهاب الرئوي وينتقل بين البشر، مشيرة إلى أن المسؤولين طالبوا المستشفيات بفرض الحجر الصحي على أي من المرضى المشتبه بهم وأقاربهم.

من جانبها، رفضت منظمة الصحة العالمية إعلان فيروس "كورونا" كحالة طارئة عالمية لكنها شددت على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الاستعداد، وقال المدير العام للمنظمة تيدروس جيبريسوس، إنه "يجب تتبع تطورات الفيروس كل دقيقة"، مؤكدًا أنه استعرض توصيات اللجنة الطارئة والمؤلفة من 16 خبيرًا واتخاذ الفيروس التاجي على أنه حالة طارئة داخل الصين فقط مع الأخذ في الحسبان أنه قد يتحول إلى وباء عالمي.

وكان تم تسجيل إصابات بالفيروس في كل من اليابان وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة.