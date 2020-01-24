مظاهرات كبرى في بغداد للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق

انطلقت في بغداد، اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية كبيرة دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، وضرب جميع الفاسدين في البلاد.

وتجمع آلاف من المتظاهرين وجميعهم من أتباع الصدر والأحزاب والفصائل الشيعية المسلحة في شوارع حي الجادرية في منطقة الكرادة حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وضرب جميع الفاسدين.

واكتظت الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى بجموع المتظاهرين في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير لقوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش والأجهزة الاستخبارية لتأمين الشوارع أمام حركة المتظاهرين حاملين أعلام العراق وبعضهم ارتدوا الأكفان.

وقال الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمس الخميس، إن المظاهرات "المليونية" التي ستشهدها مدينة بغداد تأتي بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وسترفع شعاري إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وضرب جميع الفاسدين في البلاد.

وأضاف العبيدي في تصريحات صحفي، أن بغداد ستشهد اليوم مظاهرات مليونية بدعوى من الصدر وترفع شعار إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق وضرب الفاسدين في العراق ولا يرفع فيها شعارات لأي جهة سياسية وحزبية أو فصائلية والذي يرفض ذلك لانطلب منه المشاركة.