 محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أنا بخير.. وأستعد بعمل فني لشهداء الشرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد منير يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أنا بخير.. وأستعد بعمل فني لشهداء الشرطة

أمل محمود
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 3:48 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 3:48 ص

طمأن الفنان محمد منير، محبيه على حالته الصحية، قائلًا: «الحمدلله أنا بخير، مريت بمرحلة صعبة في حياتي من المرض والمستشفات والحمدلله ربنا عفى عني».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، أنه يعمل حاليًا على عمل فني لشهداء ضباط الشرطة تزامنًا مع عيد الشرطة المقبل، معربًا عن أمنياته في أن يلقى ألبومه الأخير «باب الجمال» إعجاب جمهوره.
وأوضح أن سر النجاح هو الإخلاص والعمل بضمير وحب شديد للناس، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حفلات له خلال الفترة المقبلة.
وأعرب عن سعادته من رد فعل الجمهور حول حفلته الأونلاين الأخيرة، متابعًا: «قدمتها من حديقة منزلي، والناس استقبلتها بشكل عظيم».

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