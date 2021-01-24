مقتل 4 صيادين وفقد 9 آخرين إثر غرق قارب صيد في خليج البنغال

لقي أربعة من صائدي الأسماك حتفهم، واعتبر تسعة من الصيادين الآخرين في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب صيد في خليج البنغال جنوبي بنجلاديش، حسبما أفاد مسئول اليوم السبت.

وقال اللفتنانت عارف الزمان روني من خفر السواحل في بنجلاديش، إن رجال الإنقاذ عثروا على 4 جثث طافية على سطح الماء، بعد غرق القارب الذي يعمل بمحرك وعلى متنه 26 صيادًا في خليج البنغال.

وانقلب القارب على بعد 65 كيلومترًا تقريبًا من جزيرة سانت مارتن الواقعة في أقصى جنوب بنجلاديش.

وأوضح أنه تم إنقاذ 13 شخصًا، مضيفًا أن العملية لا تزال جارية حيث تواصل فرق الطوارئ بحثها عن المفقودين.