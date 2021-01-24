الإسكندرية تشهد طقسا مشمسا وسط توقعات بسقوط أمطار

تشهد مدينة الإسكندرية، الأحد، موجة من الطقس المعتدل المشمس دون أمطار أو رياح مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة، تزامنًا مع ثالث أيام نوة "الكرم" ذات الأمطار الشديدة، والتي تعد من أشد النوات الشتوية والتي تحل في مثل هذا التوقيت من كل عام، وتستمر لمدة 7 أيام، وبعدها من المفترض أن نستقبل نوة "الشمس الصغيرة"، ومدتها 3 أيام.

وتزامنت أجواء الطقس المعتدل وعودة الحياة للكورنيش ورجوع المارة، وأكشاك الشاي، مع توافر السيولة المرورية في الشوارع الرئيسة بالكورنيش وأبي قير.

من جانبه، أكد الربان طارق شاهين، أن هناك زيادة ملحوظة في حركة النشاط والشحن والتداول في ميناء الإسكندرية مع استمرار فتح البوغاز.

وأعلنت غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فى بيان، سقوط أمطار حتى غد 25 يناير الجاري، مع استمرار الشبورة المائية وفق نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار.

وقاد رئيس حي وسط المدينة علاء يوسف، حملة لتطهير 45 شنيشة، و30 غطاء بالوعة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى استعدادا للتقلبات الجوية.

وأكد رئيس حي منتزه ثان، أشرف بهجت في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم تركيب خمس غطاء بالوعة على الكورنيش بمنطقة العصافرة استكمالا لخطة الشنايش الجديدة، لاستيعاب كميات الأمطار الزائدة المتوقعة فى للنوة الحالية و التى قد تتسبب فى إعاقة المرور .

وأضاف رئيس الحى، أنه تم تطهير في الشنايش بشارع النبوي المهندس وأعمال تطهير لبلاعات الصرف الصحي في عدد من الشوارع الرئيسة على الكورنيش و شارع 45.

فيما صرح رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية اللواء محمود نافع، الأحد، بأنه تابع مناسيب محطات الرفع والمصارف وأعمال خفض منسوب مصرف داير المطار المار بالكتلة السكنية فى منطقة الناصرية، ومصرف الرأس السوداء، والتأكيد على جاهزية سيارات الكسح والشفط في التمركزات الرئيسة بمنطقة الفنون الجميلة والكورنيش أمام الشيراتون.

ووجهت رئيسة حي غرب المدينة المهندسة سحر شعبان، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات باقي نوات موسم الشتاء وزيادة عدد الشنايش بنطاق الحي لاستيعاب مياه الأمطار الغزيرة ، ووضع حواجز على الكورنيش تحسب للتقلبات الجوية المرتقبة .