رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة يتفقد عمارات مشروع جنة

تفقد محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بالجهاز اليوم الأحد، أعمال تنسيق الموقع لـ44 عمارة بإجمالي 1056 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر في المجاورة 33 في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وقال رجب - في تصريحات صحفية - إنه تم تنفيذ العمارات بالكامل وإنهاء أعمال التغذية الكهربائية وتنفيذ أعمال المرافق والطرق والزراعة.. مشددا على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة مع الالتزام أيضا بالمعايير المهنية وأصول الصناعة وإنهاء كافة الملاحظات حتى يتم تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع خلال شهر مارس القادم، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد covid-19، لحماية المهندسين والمشرفين والعمال في الموقع من الإصابة بالفيروس.

وأشاد رئيس الجهاز بموقع المشروع لقربه من ساحل البحر الأبيض المتوسط والطريق الساحلي، وتوافر الخدمات من (مدرسة، سوق، مسجد).. مؤكدا أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها في مدينة دمياط الجديدة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجاري المدن الجديدة.