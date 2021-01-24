مسؤول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تمنع تنفيذ أعمال الترميم في قبة الصخرة

أفاد مسؤول فلسطيني، بأن القوات الإسرائيلية منعت اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، عن مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق قوله إن قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.

وأضاف "الحلاق" أن قوات الاحتلال منعت أمس لجنة الأعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال الصيانة والترميم في المصلى المرواني.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اقتحام الشرطة الإسرائيلية قبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها.

وأكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب، أن الاحتلال يهدف الى الاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل، مضيفا أن الاستمرار بهذه الجرائم بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وحذر أبو الرب، من الأخطار الحقيقية المحدقة بالقدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا هذه القضية على رأس سلم أولوياتهم.