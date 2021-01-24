 مصر المقاصة يفوز وديا على سيراميكا استعدادا للزمالك - بوابة الشروق
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مصر المقاصة يفوز وديا على سيراميكا استعدادا للزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:37 م

فاز فريق مصر المقاصة على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، في إطار استعدادات كلا الفريقين لمباريات الدوري الممتاز.

تقدم مصر المقاصة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم مروان حمدي، وأدرك سيراميكا التعادل في الدقيقة 40 عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال، وفي الدقيقة 90 سجل المقاصة هدف الفوز.

 وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في تلك المباراة، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للجميع، وكذلك حالة الانسجام التي وصلوا إليها من خلال تتابع المباريات في مسابقة الدوري الممتاز.


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