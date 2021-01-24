تقام اليوم الأحد 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس "الترضية" ببطولة العالم لكرة اليد الـ 27 التي تستضيفها مصر حاليًا.

وسيلتقي في الدور الرئيسي منتخبا الجزائر وسويسرا في المجموعة الثالثة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، وبيلاروسيا ومقدونيا الشمالية في المجموعة الرابعة بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

كما سيلتقي منتخبا أيسلندا والنرويج في المجموعة الثالثة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، ومصر مع سلوفينيا في المجموعة الرابعة بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسيلتقي منتخبا البرتغال وفرنسا في المجموعة الثالثة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، وروسيا مع السويد في المجموعة الرابعة بالصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط ، وحل المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، يليه منتخب البرتغال في المركز الثالث بنفس الرصيد 6 نقاط ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة النرويج ، في حين تجمد رصيد المنتخب السويسري عند نقطتين في المركز الرابع، كما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند نقطتين أيضا (جمعهما من الدور التمهيدي) في المركز الخامس ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة سويسرا ، في حين يظل المنتخب الجزائري بدون نقاط.

ويتصدر منتخب السويد المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ، وتقاسم معه المنتخب الوطني المصري صدارة المجموعة بنفس الرصيد من النقاط لكنه حل ثانيا لفوز منتخب السويد في المواجهة المباشرة مع الفراعنة بالدور التمهيدي للبطولة ، وحل ثالثا المنتخب الروسي برصيد 5 نقاط (بينها 3 نقاط من الدور التمهيدي)، ثم سلوفينيا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط أيضا ولكن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الدب الروسي ، وتجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الخامس ، وتقبع مقدونيا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وسيلتقي في كأس الرئيس لمراكز للترضية منتخبا المغرب وتشيلي في المجموعة الثانية بصالة الدكتور العاصمة الإدارية الجديدة في الساعة الرابعة والنصف عصرا ، ومنتخبا كوريا الجنوبية والنمسا في نفس المجموعة وعلى نفس الصالة في الساعة السابعة مساء .

جدير بالذكر أنه بداية من البطولة الحالية، سيتم تصنيف الفرق في الدور الرئيسي بناء على نتائجهم وفارق الأهداف مع الفرق المتأهلة الأخرى، أي سيتم حذف نتائجهم وأهدافهم المسجلة والمستقبلة ضد الفريق المصنف رابعًا في مجموعتهم في الدور التمهيدي، وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى دور الثمانية مباشرة.

وسيلعب في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدور التمهيدي وهم: المجر وألمانيا وأوروجواي وإسبانيا وبولندا والبرازيل.

وفي المجموعة الثانية من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور التمهيدي وهم كرواتيا وقطر واليابان والدانمارك والأرجنتين والبحرين.

وفي المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الخامسة والسادسة من الدور التمهيدي وهم: فرنسا والنرويج وسويسرا والبرتغال وأيسلندا والجزائر.

وفي المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة من الدور الرئيسي وهم: السويد ومصر ومقدونيا الشمالية وروسيا وسلوفينيا وبيلاروسيا.

وبداية من الدور ربع النهائي، ستكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

والتصنيف الأخير للفرق المتأهلة للدور الرئيسي، والتي ستخرج من ذات الدور كالآتي:

المركز التاسع حتى المركز الـ12: المراكز الثالثة في كل مجموعة.

المركز الـ13 حتى المركز الـ16: المراكز الرابعة في كل مجموعة.

المركز الـ17 حتى المركز الـ20: المراكز الخامسة في كل مجموعة.

المركز الـ21 حتى المركز الـ24: المراكز السادسة في كل مجموعة.

سيكون الفيصل في التصنيف حسب النقاط، وان كانت الفرق متساوية في النقاط سيكون فارق الأهداف ومن ثم الأهداف المسجلة.

وسيحدد كأس الرئيس، الذي ستتنافس عليه الفرق التي احتلت المركز الرابع من مجموعات الدور التمهيدي (8 فرق) التصنيفات من 25 حتى 32.

وسيضم كأس الرئيس مجموعتين: المجموعة الأولى ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الأولى حتى الرابعة من الدور التمهيدي وهم: تونس وأنجولا والكونغو الديموقراطية فقط بعد انسحاب الرأس الأخضر "كاب فيردي".

والمجموعة الثانية ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الخامسة حتى الثامنة من الدور التمهيدي وهم: النمسا والمغرب وتشيلي وكوريا الجنوبية.

وسيواجه كل فريق بقية فرق المجموعة، على أن يتم تحديد التصنيف بعد نهاية المجموعات، حيث سيلعب متصدرا المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد المركزين الـ25 والـ26، بالتبعية ستحدد بقية المراكز بنفس الطريقة.