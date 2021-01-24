الإمارات تؤكد دعمها لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعم بلاده لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق في ظل قيادته الجديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للشيخ محمد بن راشد مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تم خلاله استعراض عدد من المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد - خلال الاتصال حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم /الأحد/- عن تمنياته للسودان حكومة وشعبا دوام النجاح والتوفيق وصولا إلى أهدافها الوطنية العليا.

من جانبة، أعرب الفريق أول البرهان عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساندة على مختلف الصعد خاصة في مواجهة تحديات جائحة فيروس "كورونا".