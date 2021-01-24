 السيسي: أهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية بالمونديال - بوابة الشروق
الأحد 24 يناير 2021 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

السيسي: أهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية بالمونديال

السيسي - ارشيفية
السيسي - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:34 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:34 م
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، وذلك ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأكد السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، على فخره ودعمه الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان.

وكرر ترحيبه بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية لكأس العالم لكرة اليد، بعدما تعادل ( 25 – 25) مع المنتخب السلوفيني، مساء اليوم الأحد.

وتأهل الفراعنة بتلك النتيجة إلى ربع النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بهم صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة السويد وروسيا.


أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Sunday, January 24, 2021

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك