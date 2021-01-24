السيسي: أهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية بالمونديال

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، وذلك ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد.



وأكد السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، على فخره ودعمه الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان.



وكرر ترحيبه بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد.



وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية لكأس العالم لكرة اليد، بعدما تعادل ( 25 – 25) مع المنتخب السلوفيني، مساء اليوم الأحد.



وتأهل الفراعنة بتلك النتيجة إلى ربع النهائي، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بهم صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة السويد وروسيا.







أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم... Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Sunday, January 24, 2021