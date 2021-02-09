تفاصيل العثور على جثة مسن سوداني بجوار مسجد ببولاق

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى تفاصيل العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة السودان متوفيا أمام أحد المساجد بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأفادت التحريات أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدائي.

وتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص أمام مسجد كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة السودان ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.