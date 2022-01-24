غموض موقف نيمار من قمة باريس والريال في الأبطال

لايزال موقف ظهور البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في مباراة الفريق الباريسي النارية المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني محل غموض.

ويسابق الساحر البرازيلي نيمار الوقت للتعافي من إصابته في كاحل القدم، والتي ابعدته عن الملاعب منذ شهر نوفمبر الماضي.

ويواصل نيمار برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة، بعد أن تخلى نجم برشلونة السابق، عن السير بعكازين، وتأديته خلال الفترة الماضية تدريبات بدنية، قبل الانضمام للتدريبات الجماعية".

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، صرح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.. قائلًا :" نأمل أن يكون نيمار جاهزًا، لا نعلم مدى جاهزيته حتى الآن ليكون لائقًا لمباراة ريال مدريد".

وأتم مدرب باريس:" نيمار سيواصل هذا الأسبوع تدريبات الجري، نتابع حالته، ونتمنى أن يكون معنا".

وتقام قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد، يوم 16 من شهر فبراير الجاري، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.