 النمسا تسجل 22 ألفا و453 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 22 ألفا و453 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

فيينا - د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 9:33 ص

سجلت النمسا 22 ألفا و453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و500 ألف و41 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و991 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونا و346 ألفا و219 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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