أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ضرورة أن تعمل الدول معًا لإنهاء جائحة كورونا، قائلاً: "نحن في منعطف حرج".

وأضاف تيدروس - في مؤتمر صحفي وفقًا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الاثنين - أن " الجائحة تدخل الآن عامها الثالث، ويجب أن نعمل معًا لإنهاء المرحلة الحادة من هذا الوباء.. ولا يمكننا السماح له بالاستمرار في الترنح بين الذعر والإهمال"، مشيرًا إلى أن الأدوات اللازمة لإنهاء هذه المرحلة من الوباء كانت متاحة.

من جهتها.. أشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتز - في المؤتمر الصحفي - إلى أن ألمانيا هي أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، منوهة بأن الولايات المتحدة كانت في السابق أكبر مساهم مالي بالمنظمة، موضحة أن الأولوية القصوى لألمانيا هي حملة تلقيح عالمية حقيقية ومعجلة بشكل كبير.