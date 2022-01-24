الحكومة اليمنية تدين استمرار هجمات ميليشيا الحوثي نحو السعودية والإمارات

أدانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه السعودية والإمارات.

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي، إن "هذه الهجمات الإرهابية والعدوانية والتي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين تدل على نهج المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران واستخفافها بالمجتمع الدولي وإصرارها على تهديد أمن واستقرار المنطقة".

وطالبت المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته "وتصنيف المليشيات كجماعة إرهابية منظمة وذلك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأشادت الخارجية اليمنية بـ"قدرات قوات التحالف العربي والدفاعات الجوية الإماراتية في اعتراض الصواريخ واسقاطها"، مؤكدة موقف الحكومة "الثابت والداعم للسعودية والإمارات وتضامنها في كل ما تتخذاه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما وحماية منشاتهما الحيوية".