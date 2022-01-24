ميدفيديف وألياسيم يتأهلان لدور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صعد نجم التنس الروسي دانييل ميدفيديف إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأمريكي ماكسيك كريسي 6 / 2 و7 / 6 و6 / 7 و7 / 5 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

وحقق ميدفيديف اليوم الانتصار السابع له هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة، ليصل إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا للمرة الثانية.

واحتاج ميدفيديف المصنف الثاني للبطولة إلى ثلاث ساعات و30 دقيقة للتغلب على منافسه الأمريكي كريسي المصنف 70 على العالم.

وواصل ميدفيديف (25 عاما) نتائجه الجيدة في المنافسات على الملاعب الصلبة ضمن بطولات "جراند سلام"، حيث كان قد حقق 13 انتصارا مقابل هزيمة واحدة في بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة في العام الماضي، وتوج بأول لقب له في جراند سلام عبر بطولة أمريكا.

ووصل ميدفيديف إلى نهائي أستراليا المفتوحة في العام الماضي لكنه خسر أمام النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلتقي ميدفيديف في دور الثمانية، الكندي فيلكس أوجر ألياسيم المصنف التاسع للبطولة والذي تأهل اليوم بالفوز على الكرواتي مارين تشيليتش المصنف 27 للبطولة 2 / 6 و7 / 6 و6 / 2 و7 / 6 .

وواصل الإيطالي جانيك سينر انطلاقته القوية في الموسم الجديد وحقق الانتصار السابع دون هزيمة، حيث تغلب على الاسترالي أليكس دي مينور 7 / 6 و6 / 3 و6 / 4 ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية.

وتأهل سينر (20 عاما)، المصنف 11 للبطولة، بذلك إلى دور الثمانية في أستراليا المفتوحة للمرة الأولى، وأطاح بآخر لاعب أسترالي كان لا يزال مستمرا في المنافسات.

ولم يخسر سينر حتى الآن سوى في مجموعة واحدة خلال مشواره في البطولة الحالية، وقد كرر أفضل إنجاز له في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث كان قد وصل إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2020 .

ويلتقي سينر في دور الثمانية، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع على العالم والرابع للبطولة والذي حقق انتصارا مثيرا على الأمريكي تايلور فريتز 4 / 6 و6 / 4 و4 / 6 و6 / 3 و6 / 4 .

وكانت مباراة اليوم هي الأولى لفريتز في الدور الرابع في إحدى بطولات جراند سلام وقدم أداء قويا لكن تسيتسيباس فرض تفوقه في النقاط الحاسمة ليعبر إلى دور الثمانية.