استمرار سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وأمطار غزيرة، أمس الأحد صاحبها نشاط للرياح في بعض المناطق، على الطريق الدولي الساحلي والمدن الساحلية.

فيما حذرت الأجهزة المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وشهدت باقي المدن استمرار سقوط أمطارا خفيفة على فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، واتخذت الوحدات المحلية شئونها تحسباً لهطول الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة لمرور البحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة للمعديات مع الالتزام بتطبيق الإجراءات والعدد المحدد بالرخصة من قبل الوحدات المحلية.