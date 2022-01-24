ارتفاع أسعار النفط في مستهل أسبوع التداول الجديد

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين بارتفاع كبير في ظل توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب على الطاقة مع تلاشي تداعيات انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون على الاقتصادات الكبرى في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية أرتفع لنحو 89 دولار للبرميل بعد استمرار مكاسبه الأسبوعية لخمسة أسابيع على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع أسبوعي متصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كان أنطوني فوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس الأحد إن عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون ستبدأ في التراجع قريبا وهو ما يعني احتمالات زيادة استهلاك الطاقة سواء نتيجة عودة المزيد من الموظفين إلى أعمالهم أو انتعاش حركة السفر.

في الوقت نفسه أعلنت الإمارات العربية المتحدة اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما قوات الحوثيين في اليمن تجاه العاصمة الإماراتية أبوظبي دون أي خسائر في الأرواح.

كان الحوثيون المدعومون من إيران قد شنوا في الأسبوع الماضي هجوما بطائرات مسيرة على الإمارات العربية المتحدة مما أدى إلى اشتعال النار في أحد صهاريج الوقود خارج العاصمة أبوظبي ومقتل وإصابة عدة أشخاص نتيجة الحريق، وهو ما دفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع بسبب القلق من اضطراب إمدادات النفط الخام من منطقة الخليج التي تعتبر إحدى أهم مناطق إنتاج النفط في العالم.

وبتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت في الساعة االثانية عشرة من ظهر اليوم بنسبة 9ر0% إلى 68ر88 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل، بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 6ر0%. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% إلى 79ر85 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل في نيويورك في وقت سابق.