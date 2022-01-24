الزمالك يهزم سبورتنج في دوري سوبر السلة

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حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة الأمريكي ويليام فويجت الفوز على سبورتنج بنتيجة 82/80، في إطار الجولة ال 13 من المرحلة الترتيبية بدوري السوبر.

وسيطر أبناء ميت عقبة على مجريات المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

الفترة الأولى: 27/19 للزمالك

الفترة الثانية: 42/35 للزمالك

الفترة الثالثة: 63/59 للزمالك

الفترة الرابعة: 82/80 للزمالك

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة ال 18 في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد سبورتنج في نفس رصيد النقاط بالمركز السادس.

ويلتقي الزمالك في المباراة القادمة مع مصر للتأمين في الجولة الختامية بالمرحلة الترتيبية، فيما يواجه سبورتنج فريق سموحة.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري السوبر لرجال كرة السلة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي بنتيجة 3/2.