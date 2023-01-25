زعيم المعارضة الألمانية يرحب بقرار برلين توريد دبابات ليوبارد إلى بلاده

رحب فريدريش ميرتس زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، بقرار الحكومة الألمانية بتوريد دبابات ليوبارد القتالية الألمانية إلى أوكرانيا لكنه اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس في الوقت نفسه بالتردد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء: "القرار صائب".

واستطرد ميرتس منتقدا شولتس أنه لو كان المستشار "أعلن عن مثل هذا القرار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" أول أمس الأحد خلال المؤتمر الوزاري الألماني الفرنسي المشترك بمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه "لكان هذا من قبيل القيادة السياسية المشتركة، وهكذا تبقى صورة الشخص المدفوع الذي يتردد لفترة أطول من اللازم".

وفي سياق متصل، رحب حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالقرار، وكتبت نائبة رئيس البرلمان كاترين جورينج-إيكارت، العضو بالحزب، على تويتر بالإنجليزية: "تم تحرير ليوبارد".

وأردفت:" المأمول الآن أن تتمكن ليوبارد من مساعدة أوكرانيا سريعا في حربها في مواجهة الهجوم الروسي وذلك من أجل حرية أوكرانيا وأوروبا".

وفي سياق متصل، قال عضو الحزب انطون هوفرايتر رئيس لجنة شؤون أوروبا في البرلمان لإذاعة (آر إن دي): "بالطبع كان سيصبح من الأفضل لو كان تم اتخاذ القرار بشكل أسرع وخاصة بالنسبة لسمعة ألمانيا في أوروبا، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي على الإطلاق".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا قررت بعد تردد طويل توريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى باتخاذ خطوة مماثلة، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية مساء اليوم.