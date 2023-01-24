يستعد نادي الزمالك لطي صفحة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وبدء صفحة جديدة، تحت قيادة المدير الفني الوطني أسامة نبيه، والذي عمل مساعداً لفيريرا الفترة الماضية قبل أن يتقدم باستقالته عقب مباراة أسوان.

فيريرا كان قد رحل بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليتواصل غياب الانتصارات.

وارتبط نبيه بالعمل في الزمالك كثيرا في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ 10 أعوام عندما كان مساعداً للبرازيلي جورفان فييرا الذي قاد الأبيض في فترة نتائج جيدة على مستوى بطولة الدوري موسم 2012-2013 والذي لم يكتمل.

فيريرا أيضا عمل مساعداً للفرنسي باتريس كارتيرون في موسم التتويج بالدوري ما قبل الماضي، لكنه استقال من منصبه في عهد اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، حيث أثيرت في ذلك الوقت أزمة عدم حصول أفراد الجهاز الفني المساعد على مكافآت الفوز بالدوري، ما كان سبباً في رحيله.

عاد نبيه من جديد للعمل في الزمالك، ولكن هذه المرة مساعداً لفيريرا، حيث شكل الثنائي كتيبة عمل ناجحة في رحلة التتويج بالدوري الموسم المنصرم، وبطولة كأس مصر، قبل أن تبدأ الأزمات من جديد.

رحل نبيه عن منصبه وبرر مرتضى منصور رئيس النادي ذلك القرار الذي أعقب الخسارة من أسوان 2-1، بأن المدير الفني البرتغالي لا ينصت لأي من مساعديه وليس لديه نية للاستعانة بأي رأي آخر.

توقيت الرحيل ربما أثار جدلاً خاصة أن البعض شبهه بالقفز من سفينة الزمالك التي بدأت تجنح عن مسارها.

ويعود أسامة نبيه لقيادة الزمالك ولكن في مقعد الرجل الأول، وقد سبق له أن قاد الفريق بشكل مؤقت وقتها فاز على فيوتشر الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.