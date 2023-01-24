وزير الإعلام اللبناني: تنظيم فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي يومي 23 و24 فبراير

أعلن وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري عن تنظيم احتفالية اختيار "بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023" يومي 23 و24 من شهر فبراير المقبل عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والسياحية والإعلامية.

وأكد المكاري عقب اجتماع اليوم مع عدد من سفراء الدول العربية في العاصمة بيروت أن رسالة وزارة الإعلام هي إطلاع الأجيال على الزمن الذهبي لبيروت والتعريف عن دورها العربي الرائد في هذا المجال، معتبرا أن قرار جامعة الدول العربية بأن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023 هو تحد وفرصة ذهبية لتنجح الوزارة في إنجازه في ظل الظروف الراهنة في البلاد.

وأضاف أن هناك صعوبات سياسية واقتصادية يمر بها لبنان، لكن العمل في الوزارات اللبنانية قائم على أكمل وجه، ووزارة الإعلام تقوم بواجباتها وستعمل ضمن الإمكانات المتاحة لإنجاح المشاريع الإعلامية كافة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقيم أهم احتفال رغم صفر الاعتمادات المالية، مشددا على أن العام كله سيشهد على نبض هذا البلد الذي لا يتوقف، معتبرا أنه ليست صدفة أن تعود بيروت اليوم إلى عمقها العربي من باب الإعلام، وكأن هذه الفعاليات أتت تذكيرا لما كانت عليه بيروت يوما، ولما يمكنها أن تكون عليه أيضا.

ووعد المكاري ببذل قصارى الجهد من أجل إنجاح فعاليات هذا العام، انتصارا لبيروت، وتعبيرا عن فرحة لبنان بعودة العرب إلى بيروت من خلال الإعلام.

وأشار إلى أن افتتاح الفعاليات سيكون بحفل للفنانة ماجدة الرومي، وختامها سيكون بحفل للفنانة هبة قواص، وما بين الاحتفالين فعاليات ثقافية متنوعة.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بجولة في مدينة جبيل السياحية وزيارة متحف نابو حيث سيقام معرض صور، ومعرض حول الصحافة العربية، على أن يتم افتتاح حفل بيروت عاصمة الإعلام العربي في كازينو لبنان بحفلة موسيقية تحييها ماجدة الرومي.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحفل استقبال في السرايا الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لوزراء الإعلام العرب ووفد جامعة الدول العربية ثم زيارة متحف بيروت وعرض أوبريت حول بيروت عاصمة الإعلام العرب وحفل غنائي تحييها السيدة هبة قواص.