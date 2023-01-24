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وزير الدفاع الألماني: نتائج فحص مخزون الدبابات ستكون متاحة قريبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 12:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 12:42 م
قال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، إن نتائج الفحص الذي تجريه ألمانيا بشأن توافر دباباتها القتالية "ليبوبارد 2" ستكون متاحة قريبا.

وأضاف الوزير، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الثلاثاء، أن هذا الفحص هو الشرط المسبق "أنه في حالة الإجابة بنعم - وهو ما قد يكون هو الحال في الأيام القليلة المقبلة - يمكننا بعد ذلك أيضا التصرف بسرعة، ويمكننا التدريب ويمكننا نشر الوحدات وفقا لذلك".

وشدد بيستوريوس مرة أخرى، على أن القرار بشأن عمليات توريد دبابات "ليوبارد" سيتم اتخاذه في مكتب المستشار أولاف شولتس، مشيرا إلى أن ألمانيا بصفتها الدولة التي يتم فيها تصنيع الدبابات تتحمل مسؤولية وتضطلع بدور خاص في ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي بيستوريوس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء.

ويواجه شولتس انتقادات دولية منذ أسابيع بسبب تحفظه على السماح بتوريد الدبابات القتالية "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وتم الإعراب عن استياء من هذا الموقف داخل ائتلافه الحاكم.

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