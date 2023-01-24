بوتين: إنتاج روسيا من صواريخ الدفاع الجوي الشبيهة بنظام باتريوت الأمريكي تضاعف 3 مرات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهرت أن الدفاع الجوي الروسي من بين الأفضل في العالم.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من صواريخ الدفاع الجوي الشبيهة بنظام باتريوت الأمريكي تضاعف 3 مرات.

وأضاف أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي، يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح.

وأشار إلى أن الإنتاج الروسي بالنسبة لصواريخ الدفاع الجوي بشكل عام، يضاهي الإنتاج العالمي بأكمله، مؤكدًا أن الأنظمة نفسها حديثة وموثوقة.

وقال حاكم مقاطعة بيلغجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلجورود، وفي المنطقة المحيطة بها.

وأضاف عبر قناته على تطبيق «تلجرام»: «انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلجورود والمنطقة المحيطة بها، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، كما أن خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض».