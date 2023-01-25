السكة الحديد للمواطنين: لا تتخلصوا من التذكرة قبل الخروج من محطة الوصول



طالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات؛ لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقي المحطات تجنبا لدفع لغرامة حفاظا على موارد الهيئة.



وقالت الهيئة، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد، والتي من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إداري لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.